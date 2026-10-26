Modis Navnirman zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Modis Navnirman hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.66 INR je Aktie in den Büchern standen.

Modis Navnirman hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 693.8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch