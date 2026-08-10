Modis Navnirman öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Modis Navnirman hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4.36 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.47 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 582.6 Millionen INR gegenüber 455.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch