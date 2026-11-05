Modine Manufacturing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Modine Manufacturing gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.830 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 994.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 738.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch