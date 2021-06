Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité : levée partielle

QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé de modifier l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc une diminution du territoire touché par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué dans les secteurs situés au sud et à l'est de la province, la mesure est modifiée à compter du 15 juin à 20 h.

Les secteurs toujours visés par l'interdiction correspondent aux MRC et territoires suivants :

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991) - au sud de la latitude 55º et à l'ouest de la longitude 73º, Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Le Domaine-du-Roy (91), Maria-Chapdelaine (92) - au sud de la latitude 51°, Lac-Saint-Jean-Est (93) - au nord de la latitude 48°, Saguenay (941), Le Fjord-du-Saguenay (942) - au sud de la latitude 51°.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85) - au nord de la latitude 47°, Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

MAURICIE : La Tuque (90) à l'ouest de la longitude 74° et à l'est de la longitude 74° pour la partie située au nord de la latitude 48°.

CAPITALE-NATIONALE : Charlevoix-Est (15) - au nord de la latitude 48°.

OUTAOUAIS : La Vallée-de-la-Gatineau (83) - au nord de la latitude 47°, Pontiac (84) - au nord de la latitude 47°.

LAURENTIDES : Antoine-Labelle (79) - au nord de la latitude 47°.

LANAUDIÈRE : Matawinie (62) - à l'ouest de la longitude 74° et au nord de la latitude 47°.

Présentement, 14 incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 373 incendies de forêt ont touché 7075,3 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 207 feux pour une superficie de 4760,7 hectares.



La collaboration de tous est essentielle pour que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. Rappelons qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Source :

Service de la prévention et des communications de la SOPFEU



Information :

Consultez la répartition régionale des territoires : http://sopfeu.qc.ca/porte-parole/

Siège social Stéphane Caron 418 871-3341

Région Est Isabelle Gariépy 418 295-2300

Région Centre Josée Poitras 418 275-6400

Région Ouest Melanie Morin 819 449-4271

SOURCE Service de la prévention et des communications de la SOPFEU