Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 25 juin 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de réduire le territoire touché par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc la levée quasi totale de l'interdiction à compter du 26 juin 2020, à 8 heures. Cette mesure était en vigueur depuis le 15 juin dernier, alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement propices à l'éclosion et à la propagation de feux de forêt.

Avec le passage de la pluie sur une grande partie du territoire, les risques associés aux feux à ciel ouvert ont considérablement diminué.

L'interdiction demeure toutefois en vigueur dans le périmètre visé par la mesure d'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture de chemins pour des considérations d'intérêt public, en raison du feu de forêt majeur toujours actif dans le secteur de Chute-des-Passes.

Le secteur toujours visé par cette mesure correspond aux MRC et territoires suivants :

CÔTE-NORD ET SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : La Haute-Côte-Nord (95), le Fjord-du-Saguenay (942), et Maria-Chapdelaine (92) pour leur portion comprise à l'intérieur du rectangle délimité par les coordonnées suivantes au nord-ouest par la latitude 49º 55' et la longitude 71º 45', au nord-est par la latitude 49º 55' et la longitude 70º 15', au sud-est par la latitude 49º 20' et la longitude 70'º 15', et au sud-ouest par la latitude 49º 20' et la longitude 71º 45'.

Pour consulter la carte du territoire visé, cliquez ici.

Bilan provincial

Présentement, il y a 14 incendies de forêt en activité. Depuis le début de la saison de protection, 503 incendies ont touché 63 427,9 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 238 incendies pour 27 941,3 hectares de forêt.

La collaboration de tous est essentielle pour que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. Rappelons qu'en vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Information :

http://sopfeu.qc.ca/porte-parole/

SOURCE Société de protection des forêts contre le feu