MODIFI dehnt Präsenz nach Singapur aus, um Geschäftskunden in Asien besser bedienen zu können

SINGAPUR, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MODIFI, ein führendes europäisches Fintech-Unternehmen, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungslösungen und die Bereitstellung von Liquidität für Exporteure auf der ganzen Welt spezialisiert hat, gibt die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Singapur bekannt. Die Expansion ist Teil der Strategie von MODIFI, seine globale Präsenz zu stärken und Kunden in Asien besser zu bedienen.



Der Chief Commercial Officer des Unternehmens, Matthias Hendrichs, wird von Deutschland nach Singapur umziehen, um die neue Niederlassung zu leiten und das Wachstum des Unternehmens in der Region zu überwachen. Hendrichs verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in Asien und hat die globale Expansion von MODIFI massgeblich vorangetrieben.

"Wir freuen uns sehr, die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Singapur bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, unsere globale Präsenz zu erweitern", so Nelson Holzner, CEO von MODIFI. "Mit dieser neuen Niederlassung wollen wir unsere Beziehungen zu den Kunden in Asien vertiefen und ihnen die besten Lösungen für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr bieten."



Singapurs strategische Lage an der Kreuzung wichtiger Schifffahrtsrouten hat es zu einem wichtigen Anlaufhafen für Schiffe gemacht, die zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten verkehren. Darüber hinaus ist Singapur mit seinem gut ausgebauten Luftverkehrsnetz und dem Changi Airport, der als wichtiges Drehkreuz für internationale Flüge dient, ein effizienter Standort für Unternehmen, um Waren zu transportieren und Verbindungen zu den globalen Märkten herzustellen. Darüber hinaus hat Singapur kürzlich Hongkong überholt und rangiert nun als drittgrösster Finanzplatz der Welt.



Die Expansion von MODIFI nach Singapur kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen ein schnelles Wachstum und eine steigende Nachfrage nach seinen Dienstleistungen in Asien erlebt. Die innovative Plattform des Unternehmens bietet Exporteuren die Zahlungsmethode Nr. 1 im grenzüberschreitenden Geschäft: Mit MODIFI werden Exporteure sofort bezahlt, während Käufer bis zu 180 Tage später zahlen können. Die Lösungen von MODIFI haben bereits mehr als 1.500 Unternehmen auf der ganzen Welt geholfen, ihr Geschäft auszubauen und in neue Märkte zu expandieren.

"Wir freuen uns, Teil des pulsierenden Fintech-Ökosystems in Singapur zu sein und mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden den besten Service zu bieten", so Hendrichs. "Unser Ziel ist es, Unternehmen in Asien zum Erfolg zu verhelfen, indem wir ihnen die Unterstützung bieten, die sie brauchen, um auf dem globalen Markt von heute erfolgreich zu sein."

Die neue Niederlassung von MODIFI befindet sich im Finanzdistrikt von Singapur und wird als regionale Zentrale des Unternehmens für Asien dienen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44281225-6202-425f-8caa-c82fed6761bb