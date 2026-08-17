Modi Rubber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modi Rubber hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.70 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.95 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 78.1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71.0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch