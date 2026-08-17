Modi Naturals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Modi Naturals lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Milliarden INR – ein Plus von 0.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Modi Naturals 1.55 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch