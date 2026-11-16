MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -173.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45.96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.62 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 4.85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch