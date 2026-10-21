Moderna zieht davon? So gross ist der Rückstand der BioNTech-Aktie

TD Cowen hebt das Moderna-Kursziel auf 90 US-Dollar an, bleibt aber bei Hold

Am 24. Oktober präsentiert Moderna die detaillierten Phase-3-Daten zu Intismeran autogene

BioNTech setzt nach Rückschlägen bei mRNA-Therapien auf den Antikörper Pumitamig

TD Cowen hat das Kursziel für Moderna von 40 auf 90 US-Dollar mehr als verdoppelt, die Einstufung "Hold" jedoch bestätigt. Damit liegt das neue Ziel weiterhin deutlich unter dem NASDAQ-Kurs von 245,81 US-Dollar. Ausschlaggebend für die Neubewertung sind die Chancen der individualisierten Krebstherapie Intismeran autogene. Für BioNTech, dessen Aktie an der NASDAQ 0,13 Prozent höher bei 91,29 US-Dollar schloss, stellt sich damit die Frage, wie weit Moderna bei mRNA-Krebstherapien voraus ist und ob die eigene Pipeline aufholen kann.

Moderna-Aktie: TD Cowen hebt Kursziel auf 90 US-Dollar

Grundlage der Anpassung ist ein aktualisiertes Finanzmodell vor den Quartalszahlen. TD Cowen erwartet, dass Intismeran autogene im Jahr 2035 einen Spitzengewinn von rund 3,4 Milliarden US-Dollar beisteuern könnte. Zuvor hatte die Schätzung bei 830 Millionen US-Dollar gelegen und sich damit nun mehr als vervierfacht. Das höhere Potenzial ergibt sich aus den Einsatzmöglichkeiten bei der adjuvanten Behandlung von schwarzem Hautkrebs nach einer Operation sowie bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Das Kursziel selbst basiert auf einer Barwertrechnung künftiger Zahlungsströme.

Intismeran autogene: Positive Phase-3-Studie stärkt Moderna

Die höheren Erwartungen stützen sich vor allem auf die klinischen Fortschritte bei Intismeran autogene, das Moderna gemeinsam mit Merck & Co. entwickelt, ausserhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt. Laut Modernas Quartalsbericht zum zweiten Quartal teilen sich die Partner die Kosten sowie Gewinne und Verluste grundsätzlich weltweit je zur Hälfte.

Im August meldeten die Unternehmen einen Erfolg in der Studie INTerpath-001 mit 1'137 operierten Melanompatienten. Die Kombination mit Mercks Immuntherapie Keytruda (Pembrolizumab) erreichte den primären Endpunkt: Das rezidivfreie Überleben, also die Zeit ohne Rückfall, verbesserte sich gegenüber einer Behandlung mit Keytruda allein. Auch beim fernmetastasenfreien Überleben schnitt die Kombination besser ab. Nach Angaben der Unternehmen ist dies die erste positive Phase-3-Studie sowohl für eine individualisierte Neoantigen-Therapie als auch für eine mRNA-basierte Krebstherapie.

Moderna-Aktie vor dem Test: Diese Phase-3-Daten werden beim ESMO erwartet

Wie gross der Behandlungsvorteil tatsächlich ausfällt, ist noch offen. Konkrete Wirksamkeitszahlen haben Moderna und Merck bislang nicht veröffentlicht. Sie sollen am kommenden Samstag im Presidential Symposium des ESMO-Kongresses in Madrid vorgestellt werden. Für den Abend hat Moderna zudem einen Investorenevent per Webcast angekündigt.

Citigroup-Analyst Geoff Meacham hat bereits eine Orientierung für die Bewertung der Ergebnisse gegeben. Eine Hazard Ratio von etwa 0,72 beim rezidivfreien Überleben hält er für klinisch glaubwürdig, einen Wert von 0,65 oder darunter für einen klaren Erfolg. Je niedriger die Hazard Ratio, desto stärker fällt die Verringerung des Rückfallrisikos gegenüber Keytruda allein aus. Meacham hatte Moderna am 30. September auf Sell abgestuft, das Kursziel zugleich aber von 60 auf 80 US-Dollar angehoben. Seiner Einschätzung nach nimmt der Aktienkurs bereits Erfolge bei weiteren Tumorarten vorweg.

Moderna: Impfstoffumsatz und hohe Kosten bleiben Risiken

Selbst überzeugende Studiendaten würden nicht unmittelbar zu höheren Gewinnen führen. Mit Blick auf einen möglichen Marktstart hat Moderna deshalb die Position eines Chief Operating Officer geschaffen und am 30. September Juan Andres damit betraut. Bis Intismeran autogene einen nennenswerten Gewinnbeitrag liefert, bleibt das Impfstoffgeschäft ein wichtiger Faktor für die finanzielle Entwicklung.

Im zweiten Quartal erzielte Moderna einen Umsatz von 145 Millionen US-Dollar nach 142 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust belief sich auf 782 Millionen US-Dollar. Für 2026 strebt das Management ein Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent an. Gleichzeitig dürften die liquiden Mittel von 6,9 Milliarden US-Dollar Ende Juni auf 4,7 bis 5,2 Milliarden US-Dollar zum Jahresende sinken. Entscheidend bleibt daher, die Kosten zu kontrollieren und die Pipeline in wirtschaftlich relevante Produkte zu überführen.

BioNTech-Aktie unter Druck: Rückschläge bei mRNA-Krebstherapien

Während Moderna auf die anstehenden Phase-3-Daten setzt, musste BioNTech zuletzt Rückschläge bei individualisierten mRNA-Krebstherapien hinnehmen. Am 13. Oktober teilte das Unternehmen mit, dass der mRNA-Kandidat BNT113 in Kombination mit Keytruda bei HPV16-positivem Kopf-Hals-Krebs in der Erstlinie das progressionsfreie Überleben nicht statistisch signifikant verbessert hat. Die Studie AHEAD-MERIT wird bis zur Auswertung des Gesamtüberlebens fortgesetzt. Ein signifikanter Vorteil bei diesem Endpunkt würde laut Studiendesign für ein positives Studienergebnis ausreichen.

Bereits am 28. August hatten BioNTech und Genentech eine Phase-2-Studie zu autogene cevumeran als alleinige Therapie bei operierten Darmkrebspatienten mit hohem Rückfallrisiko beendet. Ein unabhängiges Gremium hatte ein zahlenmässiges Ungleichgewicht beim Gesamtüberleben festgestellt. Wie Intismeran autogene ist auch autogene cevumeran eine individualisierte mRNA-Therapie. Positive Phase-3-Daten für diesen Ansatz stehen bei BioNTech bislang aus.

BioNTech setzt auf Pumitamig als neuen Hoffnungsträger in der Krebsforschung

Nach den Rückschlägen richtet sich der Blick stärker auf Pumitamig. Den bispezifischen Antikörper gegen PD-L1 und VEGF-A entwickelt BioNTech gemeinsam mit Bristol-Myers Squibb. Anders als BNT113 und autogene cevumeran ist Pumitamig keine mRNA-Therapie, sondern verfolgt einen eigenständigen Ansatz in der Krebsbehandlung.

Beim ESMO präsentiert BioNTech 16 Abstracts zu zehn Tumorarten. Am 25. Oktober sollen als Late-Breaker erste Ergebnisse der Phase-2-Studie ROSETTA Lung-107 vorgestellt werden. Untersucht wird Pumitamig in Kombination mit der Chemotherapie Docetaxel bei metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Damit rückt ein anderer Teil der Onkologie-Pipeline in den Mittelpunkt, während BioNTech die Wirksamkeit seiner individualisierten mRNA-Ansätze weiter belegen muss.

Finanziell verfügt BioNTech über mehr Spielraum als Moderna. Ende Juni beliefen sich die liquiden Mittel und Wertpapiere auf 16,6 Milliarden Euro. Allerdings senkte der Konzern im August seine Umsatzprognose für 2026 auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro. Ein Grossteil der Erlöse soll im dritten Quartal anfallen, darunter 613 Millionen Euro aus der Kooperation mit Bristol-Myers Squibb.

Diese Daten entscheiden über die Perspektiven

Beide Unternehmen stehen vor erheblichen Herausforderungen. Bei Moderna kommt es darauf an, wie überzeugend die ESMO-Daten ausfallen und ob sich Intismeran autogene auch bei weiteren Tumorarten bewährt. Bei BioNTech besteht das Risiko, dass weitere mRNA-Kandidaten enttäuschen, bevor Pumitamig zulassungsrelevante Ergebnisse liefert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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