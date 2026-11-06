|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 19:36:36
Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an
NEW YORK (awp international) - Der erste Quartalsgewinn seit 2024 und eine angehobene Umsatzprognose haben Moderna am Freitag ein Kursplus von 7 Prozent auf rund 258 US-Dollar beschert. Damit halten sich die Aktien des Impfstoffherstellers weiter auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021, womit sich ihr Wert im bisherigen Jahresverlauf fast verachtfacht hat. Der Kurssprung seit Mitte August verdankt sich vor allem einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff. Ihren Rekord hatten die Titel mit nahezu 500 Dollar im August 2021 erreicht, noch während der Corona-Pandemie.
Von so einer positiven Entwicklung sind die in New York gelisteten Anteilscheine des Konkurrenten Biontech weit entfernt. Sie erholten sich am Freitag im Kielwasser von Moderna lediglich um 1,5 Prozent auf gut 87 Dollar, nachdem sie zeitweise den tiefsten Stand seit März erreicht hatten. Das Jahresminus liegt bei 8,5 Prozent. Die Mainzer forschen ebenfalls an Krebs-Impfstoffen, können in diesem Bereich aber noch keinen so durchschlagenden Erfolg vorweisen wie der US-Konkurrent.
Nach einem überraschenden Quartalsgewinn, der einer starken Erholung im Corona-Impfstoff-Geschäft geschuldet war, erwartet Moderna für 2026 nun einen Umsatzanstieg zwischen 15 und 25 Prozent. Bisher hatte das Wachstumsziel bei 10 Prozent gelegen.
Luca Issi von der kanadischen Bank RBC attestierte dem Unternehmen ein überraschend starkes Quartal und hob das Kursziel für die Aktien von 130 auf 145 Dollar an. Er lobte den Durchbruch mit dem möglichen Melanom-Impfstoff und die mit der angehobenen Umsatzprognose gesenkte Investitionsplanung. Er tue sich allerdings weiter schwer, die Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden Dollar zu rechtfertigen, merkte der Analyst an. Denn diese beruhe auf der Annahme, dass der mRNA-Impfstoff-Ansatz auch bei etlichen anderen Tumortypen funktioniere. Die Liste der Medikamente, bei denen sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet habe, sei allerdings lang./gl/he
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
06.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Moderna ziehen nach deutlicher Prognoseanhebung an (AWP)
|
06.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Moderna swings to profit as momentum for cancer vaccine builds (Financial Times)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Ausblick: Moderna mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
BioNTech am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.