Moderna Stock Surges 136% After Positive Phase 3 Melanoma Trial Results

(RTTNews) - Moderna, Inc. (MRNA) shares surged $85.84, or 136.34 percent, to $148.80bon Wednesday, after the company and Merck reported positive Phase 3 results for intismeran autogene in combination with KEYTRUDA in patients with resected melanoma.

The stock opened at $116.25 and traded between $114.46 and $163.47 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $22.28 to $163.47. Trading volume reached 87.15 million shares, compared with an average daily volume of 6.88 million shares.

The trial met its primary endpoint of recurrence-free survival and a key secondary endpoint of distant metastasis-free survival, showing statistically significant and clinically meaningful improvements compared with KEYTRUDA alone. The companies plan to present the data at an upcoming medical meeting and engage with regulators on filing submissions.