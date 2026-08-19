Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 17:28:18
Moderna Stock Surges 136% After Positive Phase 3 Melanoma Trial Results
(RTTNews) - Moderna, Inc. (MRNA) shares surged $85.84, or 136.34 percent, to $148.80bon Wednesday, after the company and Merck reported positive Phase 3 results for intismeran autogene in combination with KEYTRUDA in patients with resected melanoma.
The stock opened at $116.25 and traded between $114.46 and $163.47 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $22.28 to $163.47. Trading volume reached 87.15 million shares, compared with an average daily volume of 6.88 million shares.
The trial met its primary endpoint of recurrence-free survival and a key secondary endpoint of distant metastasis-free survival, showing statistically significant and clinically meaningful improvements compared with KEYTRUDA alone. The companies plan to present the data at an upcoming medical meeting and engage with regulators on filing submissions.
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
16:01
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
14:08
|Moderna shares double on melanoma vaccine trial success (Financial Times)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Moderna-Aktie verliert: BioNTech-Rivale weiterhin in den roten Zahlen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: Moderna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.