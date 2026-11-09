Moderna präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Moderna hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28.50 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Moderna -33.880 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45.90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’969.28 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1’349.78 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch