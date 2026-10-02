Moderna ersetzt Warner Bros Discovery im Nasdaq 100

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Der Wechsel im Index wird am 9. Oktober wirksam. Moderna-Aktien haben sich heuer mehr als versechsfachtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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