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19.08.2026 20:27:00

Moderna: Erfolgreiche Studie zu Hautkrebs-Impfstoff beflügelt den Börsenkurs

Moderna
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Mit seinen Covid-Vakzinen machte das US-Pharmaunternehmen Moderna sich weltweit einen Namen. Nun hofft es, mit einem Vakzin gegen Hautkrebs daran anknüpfen zu können. Eine Studie beflügelt nun neue Hoffnungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’217.02 13.75 SQBT1U
Short 15’789.18 8.98 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’298.56 21.08.2026 12:40:00
Long 13’743.20 19.68 SYB31U
Long 13’434.59 13.95 SHB7NU
Long 12’842.85 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Moderna am 19.08.2026

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