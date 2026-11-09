Moderna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Moderna hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von -0.510 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.31 Milliarden USD im Vergleich zu 1.02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch