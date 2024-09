Moderna-Aktie unter Druck: Moderna erteilt Lonza klare Absage für weiteres Outsourcing

Das Unternehmen wird daher nicht mehr auf Zulieferer wie den Schweizer Lonza -Konzern zurückgreifen, erklärte Moderna -Chef Stéphane Bancel im Gespräch mit AWP.

"Lonza half uns während Covid-19-Pandemie enorm, aber das Outsourcing entspricht eigentlich nicht unserer Strategie", sagte er. An Lonza und andere Zulieferer habe man während der Pandemie die Produktion ausgelagert wegen der "offensichtlichen Notwendigkeit, viele Leben zu retten", so Bancel. Inzwischen sei man bei der Herstellung der Wirkstoffe aber autonom, wie es von Anfang an das Ziel gewesen sei.

Der Auftrag von Moderna an Lonza brachte in der Spitze nicht nur eine halbe Milliarde Franken Umsatz pro Jahr. Er war auch sehr lukrativ.

Die Moderna-Aktie verliert via NASDAQ zwischenzeitlich 6,94 Prozent auf 73,99 US-Dollar. Die Lonza-Aktie verliert via SIX derweil zeitweise 0,04 Prozent auf 544,80 Franken.

jh/fr/tv/ra

Zürich (awp)