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Erfolg ohne Kursgewinn 26.10.2026 14:35:00

Moderna-Aktie schwach: Warum starke Krebsdaten den Kurs nicht stützen - BioNTech ebenfalls in Rot

Moderna-Aktie schwach: Warum starke Krebsdaten den Kurs nicht stützen - BioNTech ebenfalls in Rot

Die Melanom-Studie liefert klare Zahlen, doch der Kurs reagiert mit Abschlägen: Was bedeutet das für Anleger bei Moderna und BioNTech?

Moderna
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  • Starke Studiendaten treffen auf einen Kursrutsch bei Moderna
  • Analysten bleiben bei Moderna in ihren Einstufungen weit auseinander
  • BioNTech verbucht Rückschläge und Fortschritte zugleich

Moderna und Merck & Co. haben am Donnerstag überzeugende Phase-3-Daten zu ihrem individualisierten Krebsimpfstoff vorgelegt, doch die Moderna-Aktie brach ein. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie viel von den guten Nachrichten schon vor den Daten im Kurs stand.

Phase-3-Studie INTerpath-001 senkt Rückfallrisiko um 42 Prozent

Die Phase-3-Studie INTerpath-001 mit 1'137 Patienten stellten Merck und Moderna am Donnerstag vor. Laut der gemeinsamen Mitteilung senkte intismeran autogene in Kombination mit Keytruda beim vollständig resezierten Melanom das Risiko für Rückfall oder Tod um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein. Die Zwei-Jahres-Rate ohne Rückfall lag bei 82,2 Prozent gegenüber 70,0 Prozent in der Vergleichsgruppe.

Trotzdem brach die Moderna-Aktie am Donnerstag um rund 18 Prozent ein. Diese schwache Tendenz setzt sich fort. Nach einem Kursverlust von 1,25 Prozent am Freitag gibt das an der NASDAQ gelistete Papier heute zeitweise 6,05 Prozent auf 188,00 US-Dollar ab. Konkurrent BioNTech zeigt sich ebenfalls schwächer. Die BioNTech-Aktie weist heute ein Minus von 1,66 Prozent auf 86,66 US-Dollar aus.

Der Kursrutsch bei Moderna trifft damit Daten, die für sich genommen ein deutliches Ergebnis liefern. Dass die Aktie trotz der positiven Ergebnis so einbrach, liegt wohl daran, dass die Messlatte sehr hoch hing. Die Anleger hatten nach der vorherigen Kursrally anscheinend noch beeindruckendere Daten erwartet.

Analysten bleiben bei Moderna gespalten

Im Analystenkonsens steht laut TipRanks für Moderna aktuell die Einstufung Hold. Von 20 Analysten vergeben drei ein Buy, 14 ein Hold und drei ein Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 123,75 US-Dollar, die Spanne reicht von 45 bis 220 US-Dollar.

Piper Sandler stufte die Aktie am Freitag mit Buy ein, Analyst Edward Tenthoff nennt ein Kursziel von 167 US-Dollar. Citi sieht dagegen bei Sell nur 80 US-Dollar, Analyst Geoff Meacham nannte das Ziel am Freitag. Bank of America Securities stuft mit Alec Stranahan bei Hold ein, das Ziel liegt bei 220 US-Dollar.

BioNTech: Pipeline-Fortschritt und ein Rückschlag

BioNTech gab daneben am Donnerstag eine Studienkooperation mit Gilead Sciences bekannt. Die Phase-3-Studie ROSETTA Breast-01 mit Pumitamig wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigung auf die Kombination mit Gileads Trodelvy beim PD-L1-niedrigen oder -negativen dreifach negativen Brustkrebs umgestellt. BioNTech führt die Studie weiter, Gilead liefert das Medikament. Pumitamig läuft laut BioNTech bereits in sieben globalen Phase-3-Studien.

Dem steht jedoch ein Rückschlag gegenüber: Mitte Oktober teilte BioNTech mit, dass die Studie AHEAD-MERIT zu BNT113 beim HPV16-positiven Kopf-Hals-Krebs den ersten primären Endpunkt, das progressionsfreie Überleben, nicht erreicht hat. Die Studie läuft weiter, um den zweiten Endpunkt Gesamtüberleben zu prüfen.

Was das für Aktienanleger bedeutet

Für Anleger ist die wichtigste Lehre aus dem Kursrutsch, dass bei Moderna die starken INTerpath-001-Daten offenbar weitgehend eingepreist waren. Wer über einen Einstieg nachdenkt, sollte deshalb weniger auf die Studienergebnisse selbst schauen als auf die Bewertung. Selbst nach dem deutlichen Rückgang notiert die Aktie noch immer deutlich über dem mittleren Analystenkursziel von 123,75 US-Dollar.

Langfristig orientierte Anleger, die an das Potenzial individualisierter Krebsimpfstoffe glauben, können die Schwäche dennoch im Blick behalten. Die Phase-3-Daten untermauern den wissenschaftlichen Ansatz, bis daraus nennenswerte Umsätze werden, dürften jedoch noch Zulassungsverfahren und Markteinführung anstehen. Ein gestaffelter Positionsaufbau nach einer Stabilisierung des Kurses wäre daher vorsichtiger als ein Einstieg in einem Zug. Wer bereits investiert ist und von der vorherigen Rally profitiert hat, kann eine teilweise Gewinnmitnahme erwägen.

Bei BioNTech ist das Profil ein anderes: Mit Pumitamig in sieben globalen Phase-3-Studien und der neuen Kooperation mit Gilead Sciences verteilt sich das Chancen-Risiko-Profil auf mehrere Programme. Der verfehlte primäre Endpunkt der AHEAD-MERIT-Studie zu BNT113 macht jedoch deutlich, dass auch hier Rückschläge jederzeit möglich sind, zumal die Daten zum Gesamtüberleben noch ausstehen. Für Anleger, die im Krebsimmuntherapie-Segment investiert sein wollen, spricht die aktuelle Lage daher für Selektivität und Streuung statt für eine konzentrierte Wette auf einen einzelnen Titel. Nach überzeugenden Studiendaten steigt nicht automatisch der Kurs, entscheidend ist, wie viel Optimismus vorher bereits in der Bewertung steckte.

Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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