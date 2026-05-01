Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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01.05.2026 22:14:00
Moderna-Aktie schliesst mit Verlusten: Umsatzsprung besänftigt Anleger - Verluste aber vergrössert
Anleger hatten gespannt auf die Bilanz des BioNTech-Konkurrenten Moderna gewartet. Am Freitag öffnete das Unternehmen nun seine Bücher.
Die Umsatzprognose der Analysten hatte sich unterdessen auf 236,4 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Umsätze von 108 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Mit seinem tatsächlichen Quartalsumsatz von 389 Millionen US-Dollar übertraf Moderna somit die Markterwartungen deutlich.
Nachdem sich die Moderna-Aktie im vorbörslichen Handel zunächst klar mit Gewinnen gezeigt hatte, ging es im offiziellen NASDAQ-Handel 1,24 Prozent auf 45,37 US-Dollar runter.
Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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