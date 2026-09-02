Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe

Moderna-Aktie springt am Dienstag um knapp zehn Prozent nach oben

Konzern schliesst Wandelanleihe über 3 Milliarden US-Dollar ab

Kapital fliesst in Onkologiesparte und Schuldenabbau

Moderna hat den Abschluss einer milliardenschweren Kapitalmassnahme vermeldet, und der Markt honoriert das deutlich. Am Dienstag sprang die Moderna-Aktie an der NASDAQ um knapp zehn Prozent auf 154,27 US-Dollar nach oben. Im nachbörslichen Handel ging es jedoch um 1,67 Prozent auf 151,70 US-Dollar nach unten.

Wie aus einem entsprechenden Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat der Impfstoffhersteller die private Platzierung zinsloser Wandelanleihen im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, nachdem die Erstkäufer ihre Option auf zusätzliche 400 Millionen US-Dollar vollständig gezogen hatten. Die Anleihen mit Fälligkeit im März 2032 sind laut der Mitteilung allgemeine, unbesicherte Verbindlichkeiten des Konzerns und tragen keinen laufenden Zins.

Bedingungen der Wandelanleihe

Der anfängliche Wandlungspreis liegt laut SEC-Unterlagen bei rund 211 US-Dollar je Aktie, abgeleitet aus einem Wandlungsverhältnis von rund 4,75 Aktien je 1'000 US-Dollar Nennwert. Das entspricht einem Aufschlag von rund 47,5 Prozent auf den Schlusskurs von 142,77 US-Dollar, den die Moderna-Aktie am vergangenen Donnerstag erreichte. Vor dem 6. September 2029 kann der Konzern die Anleihen grundsätzlich nicht zurückrufen, abgesehen von Sonderfällen einer vorzeitigen Rückzahlung. Danach ist eine Rückzahlung möglich, sofern der Aktienkurs über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 Prozent des Wandlungspreises erreicht. Inhaber können ihre Papiere unter bestimmten Bedingungen schon vor Dezember 2031 wandeln, etwa bei bestimmten Unternehmensereignissen oder wenn der Kurs deutlich über dem Wandlungspreis liegt.

Verwendungszweck und Kapitalschutz

Nach Abzug von Gebühren und Kosten beziffert Moderna die Nettoerlöse aus der Emission auf rund 2,96 Milliarden US-Dollar. Davon flossen rund 329 Millionen US-Dollar in privat ausgehandelte Cap-Geschäfte, die eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre durch die Wandlung abfedern sollen. Der Cap-Preis dieser Absicherung liegt bei rund 393 US-Dollar je Aktie, ein Aufschlag von 175 Prozent auf den Schlusskurs vom 27. August. Den verbleibenden Betrag will der Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen, wozu laut Mitteilung ausdrücklich der Ausbau des Onkologiegeschäfts und die Rückführung von Schulden zählen. Bei voller Wandlung der Anleihen könnten nach den vorliegenden Berechnungen bis zu rund 14,2 Millionen neue Aktien entstehen, was die potenzielle Verwässerung für Bestandsaktionäre markiert.

Kursrally der Moderna-Aktie: Der Auslöser im August

Die Emission fällt in eine Phase, in der die Moderna-Aktie ohnehin im Fokus steht. Mitte August hatte sich der Kurs nach positiven Daten aus der dritten Studienphase zu einem gemeinsam mit Merck & Co entwickelten personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff mehr als verdoppelt und dem Konzern rund 30 Milliarden US-Dollar an Börsenwert hinzugefügt. Der Wirkstoff "Intismeran" senkte gemeinsam mit dem Immuntherapeutikum "Keytruda" das Rückfallrisiko bei Hautkrebspatienten deutlich gegenüber der alleinigen Behandlung mit "Keytruda". Ein erfolgreicher Studienabschluss liefere aus Anlegersicht überzeugende Belege für eine vielversprechende Zukunft der mRNA-Technologie jenseits von Infektionskrankheiten, sagte die eToro-Marktstrategin Lale Akoner gegenüber Reuters. Vor diesem Hintergrund nutzt Moderna die gestiegene Marktkapitalisierung offenbar, um die Bilanz zu stärken und zugleich frisches Kapital für die Onkologiesparte zu sichern.

Anleger dürften den Wandlungspreis von rund 211 US-Dollar in den kommenden Monaten als Referenzmarke im Blick behalten, denn erst oberhalb dieser Schwelle würde eine Wandlung für Anleihegläubiger wirtschaftlich attraktiv.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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