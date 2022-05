Moderna-Aktie dennoch verlustreich: Swissmedic prüft Spikevax von Moderna für Kinder bis fünf Jahre

Moderna Switzerland habe ein entsprechendes Gesuch eingereicht, teilte Swissmedic am Mittwoch auf Twitter mit.

Der Impfstoff Spikevax von Moderna ist in der Schweiz seit dem 13. Mai dieses Jahres für Kinder ab 6 Jahren zur Prävention der COVID-19-Krankheit zugelassen. Gestützt auf das eingereichte Gesuch wird die Indikationserweiterung gemäss Swissmedic nun für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren geprüft.

Die eingereichten Gesuchs-Unterlagen umfassen das pädiatrische Prüfkonzept, die Fach- und die Patienteninformation sowie klinische Daten, wie Swissmedic weiter schrieb. Geplant sei die Verabreichung von zwei 0,25-Milliliter-Dosen im Abstand von einem Monat. Das entspreche einem Viertel der Dosis für Erwachsene für die Grundimmunisierung.

Swissmedic will zu gegebener Zeit seine Entscheidung über das Nutzen-Risiko-Profil in dieser Altersgruppe kommunizieren. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit sind in der Schweiz seit Pandemiebeginn fünf Kinder über fünf Jahren an oder mit COVID-19 gestorben.

Die Moderna-Aktie verliert am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise 3,89 Prozent auf 136,74 US-Dollar

Bern (awp/sda)