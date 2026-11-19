Modern Mining Technology hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Modern Mining Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.880 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch