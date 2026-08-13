Modern Malleables informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Modern Malleables hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Modern Malleables hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Modern Malleables 552.3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 98.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 278.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch