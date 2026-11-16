Modern Insulators legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Modern Insulators hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11.15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.49 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.76 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch