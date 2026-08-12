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12.08.2026 06:37:00
Modern Insulators: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Modern Insulators hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 6.28 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.23 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Modern Insulators 1.88 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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