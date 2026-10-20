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20.10.2026 06:37:00
Modern Dairies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Modern Dairies lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.640 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.23 Prozent zurück. Hier wurden 743.9 Millionen INR gegenüber 819.6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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