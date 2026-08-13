Modern Dairies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Modern Dairies veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.75 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.640 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.55 Prozent auf 912.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 783.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch