MODERN COMMERCE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MODERN COMMERCE präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

MODERN COMMERCE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.0 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch