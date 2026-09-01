Modehändler unter Druck: Shein-Aktie kurz nach Börsendebüt tief im Minus

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Short 15’158.20 13.94 SQBAIU
Short 15’728.35 8.93 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’326.19 01.09.2026 15:48:38
Long 13’689.58 19.57 SGBNXU
Long 13’379.18 13.74 S1B77U
Long 12’818.59 8.99 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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