MODEC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MODEC hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 192.69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 216.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198.07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188.32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch