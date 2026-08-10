MODEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MODEC hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 291.62 JPY, nach 189.38 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 218.31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173.66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch