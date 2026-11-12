MODEC: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MODEC lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

MODEC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.46 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.27 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.25 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch