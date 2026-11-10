Mochida Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mochida Pharmaceutical lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 100.24 JPY gegenüber 55.36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32.65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 28.35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch