Mobix Labs Aktie 131770863 / US60743G1004
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04.06.2026 17:13:21
Mobix Labs Shares Jump 17% On Planned Vision Aerial Acquisition
(RTTNews) - Mobix Labs, Inc. (MOBX) shares surged 17.97%, gaining $0.3999 to $2.6299 on Thursday after the company announced it had signed a binding Letter of Intent to acquire Vision Aerial, Inc., a Montana-based manufacturer of American-built drones.
The stock is currently trading at $2.6299, compared with its previous close of $2.2300. During the session, it opened at $3.0200 and traded between $2.4300 and $3.0599. Trading volume reached 37.87 million shares, significantly above its average volume of 5.62 million shares.
Mobix Labs shares have traded between $1.3100 and $14.4000 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
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