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20.08.2026 06:37:00
Mobix Labs A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mobix Labs A hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.700 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 66.38 Prozent zurück. Hier wurden 0.8 Millionen USD gegenüber 2.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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