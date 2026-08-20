Mobix Labs A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mobix Labs A hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.700 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 66.38 Prozent zurück. Hier wurden 0.8 Millionen USD gegenüber 2.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch