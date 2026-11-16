Mobiquity Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mobiquity Technologies äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch