Mobio Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mobio Technologies liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobio Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch