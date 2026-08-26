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26.08.2026 06:37:00
Mobio Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mobio Technologies liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobio Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.9 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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