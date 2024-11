Mobimo verkauft des Ziil-Center in Kreuzlingen

Zürich (awp) - Die Mobimo Holding treibt ihre Kapitalrecycling-Strategie voran und verkauft das Ziil-Center in Kreuzlingen. Der Verkauf an einen privaten Investor aus der Region erfolgt per Anfang November zum Buchwert (per 30.06.2024). Weitere Details dazu wurden nicht genannt.

Die durch den Verkauf freigesetzten Mittel sollen für die Umsetzung der Projektpipeline genutzt werden, wie es in einer Mitteilung der Immobiliengesellschaft vom Dienstagabend hiess. Beim Büroturm-Projekt an der Hardturmstrasse in Zürich sei Ende Oktober ein erster Mietvertrag für ein Stockwerk unterzeichnet worden. Gespräche mit weiteren Interessenten seien im Gange. Aufgrund leichter Bauverzögerungen werde sich die Fertigstellung des Projekts allerdings ins erste Halbjahr 2025 verschieben.

Sehr erfreulich entwickele sich das Stockwerkeigentumsprojekt Edenblick in Oberägeri. Von insgesamt 90 Wohnungen seien per Anfang November bereits 82 Wohnungen ins Eigentum übertragen oder reserviert worden. Die Fertigstellung des Projekts ist laut weiteren Angaben für das zweite Quartal 2026 geplant.

Geschäftsleitung komplettiert

Zudem wird per 1. März 2025 Nadia Mastacchi als 'Leiterin Portfolio und Transaktionen' die Geschäftsleitung komplettieren. Die 1983 geborene Architektin bringe verschiedene Weiterbildungen in den Bereichen Immobilien, Nachhaltigkeit sowie Management & Führung mit.

Sie habe langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement namhafter Unternehmen und institutioneller Anleger und bringe umfassende Kenntnisse entlang des ganzen Immobilien-Lifecycles mit. Bis zu ihrem Eintritt werde der Bereich weiterhin ad interim von Konzernchef Daniel Ducrey geführt.

pre/jb