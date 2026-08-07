Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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07.08.2026 08:11:35
Mobimo verbucht hohe Bewertungsgewinne
Mobimo steigert den Halbjahresgewinn um 15,5 Prozent auf 126,8 Millionen Franken. Das Plus stammt allerdings fast ausschliesslich aus höheren Neubewertungen. Operativ verdiente das Unternehmen weniger als im Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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