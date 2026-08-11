Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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11.08.2026 17:45:04
Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.
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Mobimo Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Medienmitteilung
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM
Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.
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2380876 11.08.2026 CET/CEST
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