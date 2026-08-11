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Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872

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11.08.2026 17:45:04

Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.

Mobimo
343.41 CHF -0.27%
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Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.

11.08.2026 / 17:45 CET/CEST

Medienmitteilung

 

 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

 

Mobimo platziert Green Bond über CHF 100 Mio.


Luzern, 11. August 2026 – Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen jährlichen Coupon von 0,995% und eine Laufzeit von 3,2 Jahren mit einer Endfälligkeit am 9. November 2029. Die Konditionen der neuen Anleihe liegen damit unter dem durchschnittlichen Zinssatz von Mobimo von 1,44% per 30. Juni 2026.
Die Liberierung erfolgt am 9. September 2026. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Financing Framework 2025 von Mobimo verwendet.
Die Basler Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank AG sowie UBS Investment Bank fungieren als Joint Lead Managers der Transaktion. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist für den 7. September 2026 beantragt.

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:
Stefan Feller, Head of Investor Relations
ir@mobimo.ch
+41 44 397 11 97
 		 Kontakt für Medien:
Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication
medien@mobimo.ch
+41 44 397 11 86

 

Über Mobimo:
Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,3 Mrd. gehört die Mobimo 7Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

2380876  11.08.2026 CET/CEST

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