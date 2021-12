Mobimo kauft Liegenschaften im Kanton Zürich und in der Westschweiz

Luzern (awp) - Die Immobiliengesellschaft Mobimo baut ihr Portfolio aus. Mobimo erwarb in der Zürcher Agglomeration ein Areal mit Entwicklungspotenzial und in Westschweizer Städten drei Geschäftsliegenschaften, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Finanzielle Details dazu gab Mobimo nicht bekannt.

Von der Erni Real Estate AG hat Mobimo den Angaben zufolge ein rund 16'000 m2 grosses Areal im zürcherischen Wangen-Brüttisellen gekauft. Das Erni-Areal umfasse zwei Bestandesgebäude mit Büro-, Gastronomie- und Gewerbeflächen sowie eine rund 12'000 m2 grosse Fläche mit Entwicklungspotenzial. Darauf sei der Bau eines gemischt genutzten Quartiers mit Wohnungen und Gewerbe geplant.

Bereits Mitte Dezember hatte Mobimo drei Liegenschaften in den Westschweizer Städten Biel, Neuenburg und Freiburg gekauft. Beim Verkäufer handle es sich um ein Unternehmen aus der Finanzbranche, das die Flächen auch weiterhin als Mieter nutzen werde, so die Mitteilung.

mk/tp