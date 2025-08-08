Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 07:30:37

Mobimo im ersten Halbjahr mit deutlich mehr Gewinn

Luzern (awp) - Die Immobiliengesellschaft Mobimo hat im ersten Halbjahr 2025 klar mehr Gewinn gemacht. Grund dafür sind gesteigerte Verkaufserlöse und höhere Bewertungseffekte. Mit Blick nach vorne gibt sich das Unternehmen zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. gar übertreffen zu können.

Operativ lief es bei Mobimo sehr solide. Der Mieterfolg stagnierte zwar laut einer Mitteilung vom Freitag in den ersten sechs Monaten bei 62,5 Millionen Franken. Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) verdoppelte sich dagegen auf 24,6 Millionen Franken.

Der Erfolg aus Neubewertung beträgt 71,6 Millionen nach 22 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beläuft sich laut Mitteilung im ersten Halbjahr auf 144,5 Millionen Franken - ein Plus von 74 Prozent. Exklusive Neubewertungen waren es 73,0 Millionen (+19%).

Daraus ergibt sich ein Gewinn (inkl. NB) von 109,7 Millionen (+67,3 %). Der Gewinn (exkl. NB) legte um 7,6 Prozent auf 52,5 Millionen Franken zu. Damit hat Mobimo die Schätzungen der Analysten klar übertroffen.

Die Leerstandsquote beträgt zur Jahresmiete 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent Ende 2024. Der Wert des Gesamtportfolios stieg um 3,2 Prozent auf 3,92 Milliarden Franken.

Zuversichtlich für 2. Semester

Was die weiteren Aussichten für das laufende Jahr betrifft, ist Mobimo zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Promotionsgeschäfts sowie des zusätzlichen Mietertrags aus der Akquisition der EMWE Holding zu übertreffen. Den Zukauf der Holding und deren Tochtergesellschaften hatte Mobimo am Freitagmorgen separat kommuniziert.

Bisher war Mobimo von einem leicht unter Vorjahr liegenden Mietertrag ausgegangen. Der Ertrag aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) wurde leicht über dem Niveau von 2024 erwartet.

pre/hr

