Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnsteigerung

Mobimo Holding AG: Mobimo mit operativ starkem ersten Halbjahr 2026



07.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Mobimo mit operativ starkem ersten Halbjahr 2026

Mietertrag auf CHF 74,2 Mio. gesteigert – ein Plus von 2,2% gegenüber Vorjahr.

Erfreulicher Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion (Liegenschaften) von CHF 19,5 Mio. – dank Verkaufserfolgen und planmässiger Projektfortschritte.

Signifikant höherer Erfolg aus Neubewertung von CHF 97,2 Mio. im Portfolio – spiegelt gute Objektqualität und operative Leistung bei den Liegenschaften im Bau wider.

Unternehmensgewinn steigt auf CHF 126,8 Mio. – ein Plus von 15,5% gegenüber Vorjahr.

Weitere Vermietungserfolge im Office Tower – Sanierung abgeschlossen.

Ausblick für 2026 bleibt positiv – zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten operativen Ziele zu erreichen.

Luzern, 7. August 2026 – Das operative Geschäft im ersten Halbjahr 2026 war erfolgreich. Mobimo konnte damit an den Schwung des Vorjahres anknüpfen. Alle strategischen Pfeiler haben dazu beigetragen: Der Mietertrag wurde gesteigert, ansehnliche Entwicklungsgewinne realisiert und die Finanzierungssituation bleibt solide. Die Mietertragsbasis wird im zweiten Halbjahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen.



Das operative Geschäft war im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beläuft sich auf CHF 166,4 Mio. (Vorjahr CHF 144,5 Mio.) bzw. CHF 69,2 Mio. (Vorjahr CHF 73,0 Mio.) exklusive Neubewertung. Dies führt zu einem Unternehmensgewinn inklusive Neubewertung in der Höhe von CHF 126,8 Mio. (Vorjahr CHF 109,7 Mio.) bzw. CHF 47,9 Mio. (Vorjahr CHF 51,5 Mio.) exklusive Neubewertung.



Die Neubewertungserfolge übertrafen im ersten Halbjahr das Vorjahresniveau deutlich und erreichten CHF 97,2 Mio. (Vorjahr CHF 71,6 Mio.). Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von CHF 45,9 Mio. aus den Entwicklungsliegenschaften und Anlageliegenschaften im Bau, der die erfolgreiche Umsetzung der Strategie und die damit verbundene Wertschöpfung widerspiegelt. Gleichzeitig wirkte sich die anhaltend positive Dynamik am Transaktionsmarkt erfreulich auf die Bewertung des Anlageportfolios aus. Die hohe Objektqualität und die attraktiven Standorte des Bestandsportfolios wurden wiederum honoriert. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios stieg per 30. Juni 2026 auf CHF 4,3 Mrd. (31. Dezember 2025 CHF 4,2 Mrd.).

Organisches Wachstum der Mietertragsbasis

Der langfristige Ausbau der Mietertragsbasis gehört zu den zentralen strategischen Prioritäten von Mobimo. Im ersten Halbjahr 2026 konnten hier weitere Fortschritte erzielt werden. Der Ertrag aus Vermietung stieg auf CHF 74,2 Mio. (Vorjahr CHF 72,6 Mio.). Erstmals vollumfänglich zum Ergebnis beigetragen haben die Mieterträge der 65 Wohnungen im Scholer-Areal in Lausen, die im Oktober 2025 bezogen werden konnten, sowie die fünf im August 2025 akquirierten EMWE-Bestandesliegenschaften.

Die Mietertragsbasis wird im zweiten Halbjahr 2026 dank Portfoliozugängen weiterwachsen. Im Aeschbachquartier in Aarau konnten die 126 Wohnungen des Hof- und Hallenhauses termingerecht fertig gestellt werden. Der Bezug der nahezu vollvermieteten Liegenschaften wurde Anfang August erfolgreich abgeschlossen. Kurz vor der Fertigstellung steht zudem das Projekt Berninastrasse in Zürich. Die Vermarktung wurde noch vor Ende der Berichtsperiode aufgenommen und stiess auf eine erfreuliche Nachfrage: Von den 16 Wohnungen sind nach kürzester Zeit bereits alle vermietet oder reserviert. Der Bezug des Neubaus ist für Oktober 2026 vorgesehen.

Die Weichen für ein organisches Mietertragswachstum für die nächsten Jahre sind bereits gestellt. Mit dem Nordbau, der letzten Ausbauetappe im Aeschbachquartier, entstehen bis Ende 2028 122 Mietwohnungen sowie ergänzende Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Für den Neubau wird ein Teil der Bestandesstruktur weiter genutzt und damit beachtliche Mengen an grauer Energie eingespart. Die Teilrückbauarbeiten wurden im ersten Halbjahr 2026 planmässig aufgenommen.

Vermarktungserfolge im Office Tower

Die Vermarktung des Office Towers in Zürich-West entwickelt sich erfreulich. In der Berichtsperiode konnten weitere Mietverträge abgeschlossen werden, sodass nun bereits 12 der insgesamt 16 Geschosse vermietet oder reserviert sind. Insbesondere die Vermietung der obersten drei Etagen an ein internationales IT-Unternehmen per 1. Juli 2026 verdeutlicht die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen, flexibel nutzbaren Büroflächen an urbanen und gut erschlossenen Lagen.

Mit der Fertigstellung des Umbaus wurde der Office Tower von den Anlageliegenschaften im Bau in die Anlageliegenschaften transferiert, was sich per Stichtag im Leerstand bemerkbar macht. Der Leerstand über das gesamte Portfolio liegt damit bei 4,3% (31. Dezember 2025 4,1%). Dank der jüngsten Vermietungserfolge erwarten wir jedoch, dass der Leerstand per Ende 2026 tiefer ausfallen wird als ursprünglich prognostiziert.

Erfreuliches Promotionsergebnis im ersten Halbjahr

Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion belief sich in der Berichtsperiode auf CHF 19,5 Mio. (Vorjahr CHF 24,6 Mio.). Dank erfreulicher Verkaufserfolge und planmässiger Projektfortschritte resultierte erneut ein starkes Halbjahresergebnis. Für das zweite Halbjahr wird mit einer Normalisierung gerechnet, sodass sich das Promotionsergebnis im Gesamtjahr wie prognostiziert im Rahmen des langjährigen Durchschnittsniveaus bewegen wird. Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt jedoch ungebrochen hoch. Mit ihren Projekten orientiert sich Mobimo konsequent an den Bedürfnissen des Marktes und verfügt über ein attraktives Angebot in gefragten Regionen.

Gut gefüllte Pipeline

Die wertschöpfende Entwicklung, die Realisierung und der Verkauf von Projekten und Stockwerkeigentum bleiben ein zentraler strategischer Pfeiler von Mobimo. Die Entwicklungspipeline für Stockwerkeigentum mit einem Volumen von mehr als CHF 700 Mio. bildet zusammen mit ihrem gezielten Ausbau die Basis für künftige Gewinnbeiträge dieses Segments.

In diesem Sinn wurde für das 11 000 m2 grosse Areal «Neutor Oerlikon» (ehemals RAD-Areal) beim Bahnhof Zürich Oerlikon entschieden, einen Teil der insgesamt rund 150 geplanten Wohnungseinheiten als Promotionsobjekte zu realisieren.



Solide Finanzierungssituation als Wachstumsbasis

Mobimo verfügt weiterhin über eine sehr solide finanzielle Basis. Mit einer Eigenkapitalquote von 47,7% per 30. Juni 2026 (31. Dezember 2025 47,4%) und einem EPRA Loan-to-Value von 43,6% (31. Dezember 2025 44,1%) weist Mobimo eine unverändert solide Bilanz auf und bleibt für kommende Wachstumsschritte nachhaltig finanziert.



Für Refinanzierungen hatte Mobimo im ersten Halbjahr erneut zwei erfolgreiche Auftritte am Schweizer Kapitalmarkt. Zu Jahresbeginn konnte ein neuer Green Bond über CHF 155 Mio. mit einer Laufzeit von acht Jahren emittiert werden. Die Anleihe wurde erstmals unter Mobimos neuem Green Financing Framework herausgegeben. Im März wurde eine ausstehende grüne Anleihe aus dem Jahr 2023 um CHF 50 Mio. auf CHF 150 Mio. aufgestockt. Die raschen, erfolgreichen Platzierungen zeigen das Vertrauen der Investoren in Mobimo, ihre nachhaltige Unternehmensstrategie und die Attraktivität hochwertiger Schweizer Immobilien auch in geopolitisch angespannten Zeiten.

Erneuerungsphase im Verwaltungsrat abgeschlossen

An der letzten Generalversammlung wurde Sophie Dubuis als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Mit ihrer ausgewiesenen Erfahrung in der Unternehmensentwicklung, ihren Governance-Kompetenzen sowie ihrer starken Verankerung in der Westschweiz ergänzt sie das Gremium ideal. Markus Schürch löste Peter Schaub als Präsident des Verwaltungsrats ab. Mit der Wahl des neuen Präsidenten und dem Eintritt von Sophie Dubuis wurde ein über mehrere Jahre geplanter Erneuerungsprozess im Verwaltungsrat erfolgreich abgeschlossen. Das Gremium vereint Kontinuität und Erfahrung mit neuen Perspektiven und ist damit bestens positioniert, die langfristige Entwicklung von Mobimo aktiv zu begleiten.



Ausblick bleibt positiv

Mobimo ist zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten operativen Ziele für 2026 zu erreichen. Es ist ein organisches Wachstum des Mietertrags von rund 3% und einen Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion von mindestens CHF 25 Mio. zu erwarten. Die im zweiten Halbjahr anlaufenden Mietverträge im Office Tower wirken sich zudem positiv auf die Leerstandsquote aus, sodass diese per Ende 2026 auf rund 4% sinken dürfte.

Ausführliche Berichterstattung

›› Den Halbjahresbericht 2026 finden Sie hier.

›› Präsentation Halbjahresergebnis 2026:

Datum Freitag, 7. August 2026

Zeit 10.00 Uhr (MEZ)

Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audiosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich).

Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).

Weitere Termine

12. Februar 2027: Publikation Geschäftsbericht 2026

31. März 2027: Ordentliche Generalversammlung

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Head of Corporate Communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

Über Mobimo

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,3 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.