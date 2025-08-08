Mobimo erwirbt Liegenschaften der EMWE Holding

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Mobimo hat die EMWE Holding und deren Tochter EMWE Immobilien gekauft. Im Zuge des Deals übernimmt Mobimo fünf Wohnliegenschaften in Uster, Wädenswil und Zürich wie auch zwei in Bau befindliche Liegenschaften in Zürich und eine in Kloten, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Kaufpreiszahlung erfolge als Quasifusion zu 51 Prozent mit Aktien der Mobimo Holding und zu 49 Prozent in bar. Für den Aktienanteil sollen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bestehenden Aktionäre aus dem genehmigten Kapitalband geschaffen werden. Für den Baranteil wolle Mobimo bestehende Kreditlinien nutzen oder sich am Kapitalmarkt zusätzliches Fremdkapital beschaffen, heisst es weiter.

Aufgrund des Ausgabepreises der neuen Aktien über den NAV per 30. Juni 2025 soll der Portfoliowert der Bestandsaktionäre nicht verwässert werden. Nach Fertigstellung der Projekte stellt Mobimo zudem eine Steigerung des Gewinns pro Aktie in Aussicht. Durch den Zukauf rechnet das Unternehmen ferner mit einem leicht negativen Einfluss auf die Eigenkapitalquote von rund 80 Basispunkten.

Nach Fertigstellung der Bauvorhaben soll das erworbene Portfolio einen Marktwert von rund 230 Millionen Franken haben. Der Soll-Mietertrag soll jährlich bei rund 6,5 Millionen Franken liegen. Mobimo rechnet bis Ende August mit dem Abschluss der Transaktion.

cg/hr