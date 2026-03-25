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25.03.2026 18:24:36

Mobimo erhält von Gemeinde Wangen-Brüttisellen grünes Licht für Ausbau

Küsnacht (awp) - Die Immobiliengesellschaft Mobimo ist bei einem Projekt in Wangen-Brüttisellen einen Schritt weitergekommen. Die Gemeindeversammlung Wangen-Brüttisellen habe Mobimos privaten Gestaltungsplan Torfmatt am 18. März praktisch einstimmig angenommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Mit diesem Entscheid könne das Projekt für das gemischt genutzte Quartier nun weiter ausgearbeitet werden. Das Quartier Torfmatt soll auf dem ehemaligen ERNI-Areal, zwischen dem Dorfzentrum von Brüttisellen und dem Bahnhof Dietlikon im Kanton Zürich entstehen. Mobimo hat das Grundstück im Jahr 2021 gekauft.

Geplant ist ein Mix aus Wohnen sowie Gewerbe-, Büro- und Verkaufsflächen auf rund 16'000 Quadratmetern. Dabei sollen insgesamt rund 300 Wohnungen entstehen.

cf/jb

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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