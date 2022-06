Mobimo-Aktie zieht an: Mobimo senkte 2021 Ausstoss von Treibhausgasen

Jedoch ist der Energieverbrauch nach dem Coronaknick wieder gestiegen.

Im am Mittwoch erschienenen Nachhaltigkeitsbericht weist Mobimo die Umweltkennzahlen für das Immobilienportfolio sowie die eigenen Geschäftsstandorte separat aus. Die Emissionen sanken bei beiden.

Beim Immobilienportfolio sind zwar bei den direkten Emissionen (Scope 1) mit 3932 Tonnen CO2 rund 10 Prozent mehr Emissionen angefallen. Dafür wurden bei den indirekten Emissionen (Scope 2) mit 2432 Tonnen standortbezogen rund 70 Prozent weniger CO2 emittiert. Für Scope 3 weist Mobimo weder beim Immobilienportfolio noch bei den eigenen Standorten Zahlen aus.

Im Gegensatz dazu hat der Energieverbrauch wieder um einen Fünftel zugenommen. Dies liege aber in erster Linie daran, dass im Vorjahr der Energieverbrauch aufgrund von Schliessungen wegen der Coronakrise in etlichen kommerziell genutzten Liegenschaften ausserordentlich tief gewesen war.

Mit rund 412'000 Kubikmetern ist der Wasserverbrauch des Immobilienportfolios im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Dagegen ist der Wasserverbrauch an den Geschäftsstandorten im Vergleich zum Vorjahr mit 1439 Kubikmetern um rund 50 Prozent gestiegen. Die Berichtsperiode 2021 dauert dabei vom Juli 2020 bis Juni 2021.

Weniger Emissionen, Papier und Abfall

An den eigenen Geschäftsstandorten, die mit Fernwärme beheizt werden, hat Mobimo die Emissionen ebenfalls reduziert. Wie bereits 2020 emittierte die Immobiliengesellschaft keine direkten betrieblichen Emissionen (Scope 1). Insgesamt fielen mit rund 50 Tonnen CO2 auch rund ein Viertel weniger indirekte betriebliche Emissionen (Scope 2) an als noch im Vorjahr. Auch der Papierverbrauch sank um rund 10 Prozent und es fiel ein Fünftel weniger Abfall an als noch 2020.

Bei den Mitarbeitenden hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas verändert. Von den 176 Mitarbeitenden sind etwas mehr als die Hälfte Frauen. Bei einer Befragung gaben rund 60 Prozent des Personals an, mit ihrer Arbeitssituation sehr zufrieden zu sein.

Mittlerweile setzt sich der Verwaltungsrat aus jeweils drei Männern und drei Frauen zusammen, im Vorjahr war es noch ein Mann mehr respektive eine Frau weniger. In der Geschäftsleitung sitzen - wie auch bereits 2020 - sechs Männer.

Für die Mobimo-Aktie geht es am Mittwoch an der SIX zeitweise um 0,99 Prozent hoch auf 255,50 Franken.

kae/jb

Zürich (awp)