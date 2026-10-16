Mobilus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mobilus äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobilus 8.18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 534.0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 552.6 Millionen JPY ausgewiesen.

Mobilus vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5.950 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15.29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mobilus 2.12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch