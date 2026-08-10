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10.08.2026 06:37:00
MOBILITY GLOBAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MOBILITY GLOBAL gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 468.0 Millionen USD – ein Plus von 6.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MOBILITY GLOBAL 439.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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