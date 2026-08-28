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28.08.2026 17:45:36

Mobiliar zählt nach Hagelunwetter bereits über 1000 Fahrzeugschäden

Bern (awp) - Die Mobiliar spricht nach den Unwettern vom Freitag vom bislang mit Abstand schwersten Hagelereignis des Jahres. Bereits bis Mittag wurden dem Versicherer weit über 1000 Fahrzeugschäden sowie Hunderte überschwemmte Keller und Schäden an Gärten und Umgebung gemeldet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zahlen dürften noch deutlich steigen.

Mehrere Gewitterzellen mit teils tennisballgrossen Hagelkörnern zogen demnach vom Genfer- bis zum Bodensee. Beschädigt wurden unter anderem Front-, Heck- und Seitenscheiben von Fahrzeugen.

Zum Rekordjahr 2021 bleibt allerdings noch grosser Abstand: Am 28. Juni 2021 verzeichnete die Mobiliar bei einem einzigen Hagelereignis rund 20'000 Schäden mit einer Schadensumme von 110 Millionen Franken.

Die räumliche Ausdehnung und die Heftigkeit des aktuellen Unwetters seien aber aussergewöhnlich, erklärte Naturgefahrenexperte Matthias Röthlisberger. Wegen des Klimawandels sei künftig mit mehr solchen Extremereignissen zu rechnen.

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