Mobiliar-Tochter Bexio baut Angebot mit KI-Lösungen von Kontera aus

Rapperswil-Jona/Bern (awp) - Die auf cloudbasierte Buchhaltung spezialisierte Mobiliar-Tochter Bexio baut ihr Treuhand-Geschäft mit KI-basierten Lösungen aus. Dazu übernimmt Bexio das Fintech Kontera mit ihrer KI-basierten Accounting-Plattform, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Anwendungen sollen Bexio dabei unterstützen, die digitale Administration und Buchhaltung für Firmen in der Schweiz zu vereinfachen und die Zusammenarbeit von Treuhändern und KMU effizienter zu gestalten, wie es weiter hiess.

Die KI-Lösungen von Kontera werden laut den Angaben monatlich von über 2'500 Unternehmen und Treuhändern genutzt. Mit den Software-Anwendungen werden administrative Prozesse in der Buchhaltung, wie beispielsweise die Verarbeitung von Belegen, automatisiert.

Kontera werde in die Bexio integriert, so die Mitteilung weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

mk/cg